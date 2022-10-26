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Çaykur Rizesporlu Papa: Şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız

DHA

Çaykur Rizesporlu Papa: Şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız


Rukiye MEYVECİ / RİZE,(DHA) Çaykur Rizesporlu futbolcu Enriko Papa, "Hedefimiz şampiyonluk ama şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız, biz her maça ayrı bakacağız" dedi.
Spor Toto 1´inci Lig'in 11´inci haftasında 29 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Beyçimento Bandırmaspor ile karşılaşacak Çaykur Rizespor, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde gerçekleşen antrenman öncesi açıklamalarda bulunan yeşil-mavili ekibin 29 yaşındaki orta saha oyuncu Enriko Papa, Çaykur Rizespor´a şampiyon olmaya geldiğini belirterek, "Ben buraya gelirken hocayla bir görüşmem oldu. Buraya şampiyon olmaya geldiğimi söyledim. Onlar da zaten şampiyonluğa oynayacaklarını söylediler. Bu amaçla buraya geldim. Takımımız şu ana kadar biraz inişli çıkışlı bir performans sergiliyor ne yazık ki. Ama yeni kurulmuş bir takım. Genç oyuncularımız var. Bu genç oyuncularımızın ve bizim bir alışma devremiz oluyor. Onu şu ana kadar atlatabildiğimi düşünüyorum. Bundan sonraki süreçte daha istikrarlı sonuçlar alabileceğimizi de düşünüyorum" diye konuştu.
"ŞU ANDA İYİ DURUMDAYIM"
Kendi performansını değerlendiren Enriko Papa, "İlk hafta 11´de oynadım maalesef ikinci haftada ufak bir diz sakatlığım oldu. Ondan dönüp tekrar kendi ritmimi bulmam biraz sürdü. Ama şu anda iyi durumdayım. Bundan sonraki süreçte hocam görev verdiği sürece elimden gelenin en iyisini yapacağım" şeklinde konuştu.
"TAKIMLARIN GÜÇLERİ AŞAĞI YUKARI BİRBİRLERİYLE AYNI"
Hafta sonu deplasmanda oynayacakları Bandırmaspor maçını değerlendiren Papa, "Zor bir maç bizi bekliyor. Benim şu ana kadar gözlemlediğim bir şey var. Takımların güçleri aşağı yukarı birbirleriyle aynı. Çünkü herkes inanılmaz bir mücadele veriyor. İnanılmaz bir fiziksel mücadele var bu ligde. Hiçbir zaman boş alan bulamıyorsunuz. Çok uğraşmanız ve didinmeniz lazım. Bence şampiyonluk hedefi koyan veya koymayan takımlar fark etmiyor. O hafta kim daha çok mücadele ederse, koşarsa o galip geliyor. Bu haftaki maçımız da öyle olacak. Zorlu bir maç olacak. Biz elimizden geleni yapacağız. Üç arkadaşımızın olmaması bizim için önemli değil. Çünkü biz bir takımız. Kim olursa olsun herkes birbirinin yerini doldurabilir. Biz de o arkadaşlarımızı hissettirmeyecek şekilde mücadele vermek istiyoruz. Umarım kazanırız. Hedefimiz şampiyonluk ama şampiyonluk hedefine maç maç ulaşırsınız, biz her maça ayrı bakacağız. Her maçta ayrı bir hedefimiz olacak. Hep kazanmayı isteyeceğiz. Eğer bu maçları kazanırsak zaten sonuçta istediğimiz hedefe ulaşırız" dedi.DHA-Spor Türkiye-Rize Rukiye MEYVECİ
2022-10-26 12:56:54

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