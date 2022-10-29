Atmacalar, güzellik yarışmasında



Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ARDEŞEN (Rize), (DHA)RİZE´nin Ardeşen ilçesinde, atmaca ve şahin tutkunları 'Şahin ve Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali'nde bir araya geldi. Dereceye girenlerin kupayla ödüllendirildiği etkinlikte atmacalar, doğaya salındı.

İlçedeki stadyumda `Şahin ve Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali´ düzenlendi. Etkinlikte kayıt yaptıran atmaca tutkunları, jüri önünde zorlu sınava çıktı. 'Kızıl', 'beyaz', 'kara' kategorilerinde 28 atmacanın katıldığı yarışmada; kuşlar, tüy renginden, kafa yapılarına kadar incelenerek değerlendirildi. Güzellik yarışmasının ardından, en uzağa uçabilme yarışması yapıldı. Atmacalarını bırakan sahipleri, kuşlarını koluna çağırdı. Kuşunu en uzak mesafeye uçurmayı başaranlar dereceye girdi. Programın son bölümünde ise bağları çözülen 60 atmaca doğal yaşam alanlarına salındı. Yarışmada dereceye girenlere kupa da verildi.

'ATMACASEVERLERİ YARIŞMADA BULUŞTURUYORUZ'

Fındıklı Atmacacılar ve Avcılar Derneği Başkanı Hüseyin Uzun Hasanoğlu, yaptıkları yarışma ile bu kültürün herkese duyurulmasını sağladıklarını belirterek "Kurulan ağ düzeneği ile atmacamızı yakalıyoruz. Sonra beğendiğimiz atmacaları besleyerek onlarla zaman geçiriyoruz. Ağustos ayının başlarında atmaca avımız başlıyor. Kasım ayının başına kadar onlarla zaman geçiriyoruz, sonrasında doğaya salıyoruz. Atmacanın rengine ve büyüklüğüne göre güzelliğini belirliyoruz. Yaptığımız bu yarışmada da hem atmacaseverleri buluşturuyoruz hem de bu kültürün herkese duyurulmasını sağlıyoruz" dedi.

Atmacasına çocuk gibi baktığını ifade eden Arda Ergüven (11), "Dedemden, babamdan başladı bu merak. Atmaca beslemenin yanında artık atmaca da tutabiliyorum. Bir çocuk gibi bakıyorum. Yumurta ile etle besliyorum. Bu merak mezarda biter" diye konuştu.

GÜRCİSTAN'DAN GELDİ

Yarışmayı internetten duyarak Gürcistan'dan ilçeye gelen Levani Doborjginidze de "Atmaca kültürü bizde de var. Bu kültür sizdeki gibi, bizde de çok eski. İnternetten Ardeşen´deki bu yarışmayı duydum, buraya geldim. Hem buradaki kültürü daha iyi öğrenebilmek hem de yeni arkadaşlar edinebilmek için buradayım" ifadelerini kullandı.

Müzeyyen Güven ise "Herkeste olduğu gibi bizde de bu merak dededen, babadan gelen bir şey. Son iki yıldır artık atmaca beslemiyorum ancak buradan yarışma olduğunu duyunca hemen geldim. Çok güzel atmacalar var" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-10-29 15:37:40



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.