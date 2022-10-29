Atmacalar, güzellik yarışmasında

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • Cumhuriyet Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atmacalar, güzellik yarışmasında

DHA

Atmacalar, güzellik yarışmasında


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ARDEŞEN (Rize), (DHA)RİZE´nin Ardeşen ilçesinde, atmaca ve şahin tutkunları 'Şahin ve Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali'nde bir araya geldi. Dereceye girenlerin kupayla ödüllendirildiği etkinlikte atmacalar, doğaya salındı.
İlçedeki stadyumda `Şahin ve Atmaca Güzellik Beceri ve Doğaya Salım Festivali´ düzenlendi. Etkinlikte kayıt yaptıran atmaca tutkunları, jüri önünde zorlu sınava çıktı. 'Kızıl', 'beyaz', 'kara' kategorilerinde 28 atmacanın katıldığı yarışmada; kuşlar, tüy renginden, kafa yapılarına kadar incelenerek değerlendirildi. Güzellik yarışmasının ardından, en uzağa uçabilme yarışması yapıldı. Atmacalarını bırakan sahipleri, kuşlarını koluna çağırdı. Kuşunu en uzak mesafeye uçurmayı başaranlar dereceye girdi. Programın son bölümünde ise bağları çözülen 60 atmaca doğal yaşam alanlarına salındı. Yarışmada dereceye girenlere kupa da verildi.
'ATMACASEVERLERİ YARIŞMADA BULUŞTURUYORUZ'
Fındıklı Atmacacılar ve Avcılar Derneği Başkanı Hüseyin Uzun Hasanoğlu, yaptıkları yarışma ile bu kültürün herkese duyurulmasını sağladıklarını belirterek "Kurulan ağ düzeneği ile atmacamızı yakalıyoruz. Sonra beğendiğimiz atmacaları besleyerek onlarla zaman geçiriyoruz. Ağustos ayının başlarında atmaca avımız başlıyor. Kasım ayının başına kadar onlarla zaman geçiriyoruz, sonrasında doğaya salıyoruz. Atmacanın rengine ve büyüklüğüne göre güzelliğini belirliyoruz. Yaptığımız bu yarışmada da hem atmacaseverleri buluşturuyoruz hem de bu kültürün herkese duyurulmasını sağlıyoruz" dedi.
Atmacasına çocuk gibi baktığını ifade eden Arda Ergüven (11), "Dedemden, babamdan başladı bu merak. Atmaca beslemenin yanında artık atmaca da tutabiliyorum. Bir çocuk gibi bakıyorum. Yumurta ile etle besliyorum. Bu merak mezarda biter" diye konuştu.
GÜRCİSTAN'DAN GELDİ
Yarışmayı internetten duyarak Gürcistan'dan ilçeye gelen Levani Doborjginidze de "Atmaca kültürü bizde de var. Bu kültür sizdeki gibi, bizde de çok eski. İnternetten Ardeşen´deki bu yarışmayı duydum, buraya geldim. Hem buradaki kültürü daha iyi öğrenebilmek hem de yeni arkadaşlar edinebilmek için buradayım" ifadelerini kullandı.
Müzeyyen Güven ise "Herkeste olduğu gibi bizde de bu merak dededen, babadan gelen bir şey. Son iki yıldır artık atmaca beslemiyorum ancak buradan yarışma olduğunu duyunca hemen geldim. Çok güzel atmacalar var" dedi.  (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Ardeşen Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-10-29 15:37:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) ATMACALAR, GÜZELLİK YARIŞMASINDA
YEREL HABERLER (Görüntülü) ATMACALAR, GÜZELLİK YARIŞMASINDA
Rize'de atmaca ve şahin güzellik festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Rize'de atmaca ve şahin güzellik festivali düzenlendi
Türk çayının yeni tadı "çiçek çayı" raflarda yerini aldı
YEREL HABERLER Türk çayının yeni tadı "çiçek çayı" raflarda yerini ...
Rize'de vefat eden kadının ineği vasiyeti üzerine bağışlandı
YEREL HABERLER Rize'de vefat eden kadının ineği vasiyeti üzerine ...
Otomobili yolda kalan sürücü, 150 metrelik uçurumda ölü bulundu
YEREL HABERLER Otomobili yolda kalan sürücü, 150 metrelik uçurumda ...
Rize'de kaybolan kişi uçurumda ölü bulundu
YEREL HABERLER Rize'de kaybolan kişi uçurumda ölü bulundu
ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı
YEREL HABERLER ÇAYKUR bu yıl yaklaşık 583 bin ton yaş çay aldı
Rize'nin su ihtiyacını karşılayacak gölet inşası için yer teslimi yapıldı
YEREL HABERLER Rize'nin su ihtiyacını karşılayacak gölet inşası için ...
Kızı Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneye 'cezai sorumluluğu tam' raporu
YEREL HABERLER Kızı Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneye 'cezai ...
Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen anneye "cezai ehliyeti tam" raporu
YEREL HABERLER Rize'de kızının ölümüne neden olduğu öne sürülen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.