Sosyal medyada para yaktı, uyuşturucu fotoğrafları paylaştı; tutuklandı

Arzu ERBAŞ/ RİZE, (DHA)RİZE´de uyuşturucu madde fotoğrafları ve Türk Lirası yaktığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Ümit Hut (42), tutuklandı.
Sosyal medya hesabında uyuşturucu madde fotoğrafları ve Türk Lirası yaktığı görüntüleri paylaşan Ümit Hut, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Hut'un evinde yapılan aramada, 3 kilo 77 gram esrar, 2 kök Hint keneviri, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ
2022-10-29 18:15:09
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