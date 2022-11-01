Rize'nin yükseklerinde kar yağışı; yaylacılar dönüşe geçti

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Yalçın ŞAHİN/ RİZE, (DHA)RİZE'de Çamlıhemşin ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olurken, yaylacılar da büyükbaşlarıyla köylerine dönüşe geçti.

Doğu Karadeniz´de yüksek kesimler, kasım ayının ilk gününde beyaza büründü. Rize´nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı 2 bin 263 rakımlı Yukarı Kavrun Yaylası ile Kaçkar Dağları, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yer yer 25 santimetreyi bulan kar yağışı nedeniyle yaylacılar da köylerine dönüş yolculuğuna başladı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN

2022-11-01 15:38:26



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