TEKNOFEST 2'ncisi 'Fırtına' sergileniyor



Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, yüksek irtifalı roket kategorisinde ikinci olan Creatiny Ortahisar Roket Takımı'na ait 'Fırtına' isimli roket, Rize'de açılan stantta sergileniyor.

Bu yıl Karadeniz´in ev sahipliğini yaptığı TEKNOFEST´te dereceye giren projeler, Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) kampüsünde açılan stantlarda sergileniyor. Projeler arasında yer alan ve Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) mühendislik fakülteleri öğrencilerinin oluşturduğu Creatiny Ortahisar Roket Takımı'na ait yüksek irtifalı roket kategorisinde 2'nci olan `Fırtına´ isimli yüksek irtifalı kırmızı-beyaz renkli roket de sergilenen projeler arasında ilgi gördü.

'100'ÜNCÜ YILDA ÇOK GÜZEL BİR FESTİVAL OLACAK´

T3 Vakfı Trabzon İl Sorumlusu Ali Gözükara, Karadeniz´in 2022 TEKNOFEST'e ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, "Karadeniz'de 5 ilde ardından da final etabını da Samsun'da çok güzel etkinlikler yaparak tamamladık. 2023 yılı TEKNOFEST hazırlıklarına başladık. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi´nde öğrencilerle buluşarak onlara hazırlık sürecini anlattık. Stantlar açtık, öğrenciler takımlaşma, projeleşme noktasında başvurular yapabiliyor. Onları bu yıl 41 farklı yarışma 13 milyon TL'den fazla ödül, 30 milyon TL'den fazla da malzeme desteği bekliyor. Yarışmanın finalini İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştireceğiz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok güzel bir festival bizleri bekliyor olacak" dedi.

Creatiny Ortahisar Roket Takımı üyesi Uğur Çay ise "Yüksek irtifa roketimiz `Fırtına´ 6 bin metreye çıktı ve başarılı bir şekilde yere indirildi. Biz takım olarak 'Memleketi gönüllü gençler kurtaracak' felsefesi ile ilerliyoruz. Ülkemize katma değer katacak projeler üretmek için gece gündüz çalışıyoruz. Elimizde insansız su üstü aracı var, savaşan İHA kategorisinde araçlarımız var. Dereceler almış su altı aracımız var. Roketimizi, su üstü aracını da ticarileştirip katma değer katmasını sağlayacağız" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ

2022-11-03 12:04:16



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