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Doğu Karadeniz'e çay tarımından 10 milyar TL gelir

DHA

Doğu Karadeniz'e çay tarımından 10 milyar TL gelir


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/RİZE, (DHA)DOĞU Karadeniz'de 4 ilde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımından üretici, işçi ve diğer sektörlerde yıllık yaklaşık 10 milyar TL gelir elde ediyor.
Doğu Karadeniz'deki Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında, yıllık 1 milyon 250 bin ile 1 milyon 450 bin ton arasında değişen miktarda ürün hasadı gerçekleştiriliyor. Üretilen yaş çay, 151'i özel sektör, 47'si Çaykur'a ait 198 fabrikada işlenerek, yılda ortalama 250 bin ton kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor.
Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin 1'inci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan 2'nci, 475 bin ton ile Kenya 3'üncü, 329 bin ton ile Sri Lanka 4'üncü, Türkiye ise 250 bin ton ile 5'inci sırada yer alıyor. Türkiye'de çayın yetiştirildiği Doğu Karadeniz´de üretici, işçi ve diğer sektörlerde yıllık yaklaşık 10 milyar TL gelir elde ediliyor.  
`ÇAYDAN 10 MİLYAR TL KATKI'
Çayın bölge ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Çaykur olarak bizler 5 milyar TL ödeme yapıyoruz. Yaş çay sürecinde yaş çay bedeli, işçilik giderleri, nakliye ücretleri ve diğer girdilerle beraber tüm sektör olarak bölgeye 10 milyar TL'nin üzerinde ekonomik bir katkı sağlanıyor. Ekonomik anlamda çayın bölge ve insanımız için olmazsa olmaz dediğimiz noktası da buradan kaynaklanıyor. Çay bölgemiz için çok kıymetli ve değerli bir üründür" dedi.
'HERKES KAZANMIŞ OLDU´
Doğu Karadeniz'de sona gelinen yaş çay kampanyasını değerlendiren Alim, "Bu yıl üreticilerimiz hiçbir sıkıntı yaşamadan bayram havasında sezonu geçirdi. Hava şartlarından kaynaklı rekoltede bir düşüş meydana geldi. Bunun dışında herhangi bir sorun yaşanmadı. Yaş çayla kuru çayın fiyatlarının aynı anda açıklanması, kampanyaya olumlu yansıdı. Özel sektör firmaları da çay alımına istekli girmiş oldular. Üretici de kazandı, çay sektörü, bölge insanı, çalışanlar kazandı, herkes kazanmış oldu. Üreticilerden geçen yıl 860 bin ton dolayında yaş çay aldık. Bu yıl ise 582 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdik. Kuru çay satışımız da yıl sonu hedefimiz olan 160 bin tonu geçeceğiz. Bu da kurum tarihinin en yüksek çay satışı olmuş olacak" diye konuştu. (DHA)DHA-Ekonomi Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-11-03 12:51:26

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