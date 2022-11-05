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Rize Valiliği'nden esprili 'güneş' uyarısı

DHA

Rize Valiliği'nden esprili 'güneş' uyarısı


Arzu ERBAŞRukiye MEYVECİ/ RİZE, (DHA)TÜRKİYE'nin en çok yağış alan ili Rize'de, belirli aralıklarla meteorolojik verilere göre beklenen sağanak, sel ve heyelan uyarılarının ardından valilik, bu kez sosyal medyadan esprili 'güneş' uyarısı paylaşımı yaptı. 
Türkiye'nin yıllık 2 bin 300 kilogram ile en çok yağış alan ve yılda ortalama 183 günü yağışlı geçiren Rize'de valilik, belirli aralıklarla sosyal medyadan meteorolojik verilere göre beklenen sağanakla birlikte sel ve heyelan uyarıları yapıyor. Kentte yaşayan Yunus Emre Dilmaç, çektiği video ile seslendiği valiliğe, "Sürekli yağmur uyarısı yapıyorsunuz. Bir de Rize'ye güneş açacak uyarısı yapsanız" mesajını gönderdi.
Rize Valiliği'nce de sosyal medyadan Yunus Emre Dilmaç'ın videosu ile "Rize için güneş uyarısı. Meteorolojiden alınan son bilgilere göre; ilimiz için 05.11.2022 Cumartesi günü erken saatlerden itibaren görülecek güneşini alçak kesimlerde kuvvetli, yüksek kesimlerde ise etkisini hafif göstereceği, hafta sonu plan ve program yapacak vatandaşlarımızın yaşanabilecek, (şaşkınlık, terleme, güneş çarpması, ısınma, göz kamaşması vb.) olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olmaları buna göre planlarını yapmaları önemle duyurulur" mesajı paylaşıldı. 
'GÜNEŞE ÇOK HASRETİZ'
Valiliğin paylaşımı, sosyal medyada ilgi görürken, Yunus Emre Dilmaç da kayda aldığı videoyu anlatarak, "Önceki akşam arkadaşlarla otururken Rize Valiliği´nden yağmur uyarısı geldi. Biz de arkadaşlarla `Bu Rize Valiliği de bir kere güneş uyarısı yapmadı´ diyerek espri yaptık. Bir video çekip sosyal medyamızda paylaştık. Sağ olsun Rize Valiliği'miz de bu isteğimize sessiz kalmadı, bize cevaben bir güneş uyarısı yaptı. Çok mutlu olduk. Bugün de gerçekten çok güzel bir güneş var, herkes bu havanın tadını çıkarıyor. Rize'de yılın neredeyse 190 günü yağmur yağıyor. Biz o kadar alıştık ki bunun hep esprisini yapıyoruz. Güneşe çok hasretiz bunu artık kabul edelim" dedi.
Güneşli gün geçiren Rizeliler de sahil ve parklara akın etti. Umay Aytin, "Sürekli yağmur yağan bir memlekette yaşıyoruz, valilikten güneşli hava için uyarı almak bizi sevindirdi. Ben de güneşli günü fırsat bilerek çocuklarımı alıp parka geldim. Valilikten paylaşımı önce yağış uyarısı, diye okumaya başladık ama güneş mesajını görünce biz de çok şaşırdık.  Bu güzel sürpriz için valiliğimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Torununu parka getiren Mükerrem Küçükaydın da "Rize'de hep yağmur var, böyle havayı güneşli görüp güneşi bulunca hemen açık alanlara çıkıyoruz. Bugün de çocukları alıp hemen parka geldik" dedi. 
Sami Köse ise "Ekim ayı hep yağmurlu geçti neredeyse. İnşallah kasım ayında güneşi daha çok göreceğiz. Valilik de zaten güneş uyarısı esprisiyle bizleri uyandırdı, biz de parka koştuk" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Rize Arzu ERBAŞ-Rukiye MEYVECİ
2022-11-05 15:35:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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