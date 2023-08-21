Rize için yerel şiddetli yağış uyarısı AFAD tarafından Rize için yerel şiddetli yağış uyarısında bulunuldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, Rize'de bu akşam saatlerinde yerel olarak şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

Vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anından kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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