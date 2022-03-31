Yurdumuzun dört bir yanında olduğu gibi Rize'de de Ramazan ayı coşkusu şimdiden başlamış durumda. Rizeli vatandaşlarımız da şimdiden ilk oruç günü ve imsakiye ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte Diyanet Rize iftar ve sahur vakti saatleri...



2022 RİZE RAMAZAN İMSAKİYESİ