Rize'nin 223 yıllık camisine koruma kararı 0:00 / 0:00

İHA

Rize'nin 223 yıllık Anzer Çiçekli Köyü Camii için koruma ve restorasyon kararı alındı. İkizderi ilçesinin turizm ve kültür varlıklarına ilişkin çalışmalar hakkında açıklama yapan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Turizm, kültür, tarih, doğa, deniz, kum sever. Bizde deniz, kum yok ancak var olan değerlerimizi ortaya çıkartıp koruyabilirsek İkizdere'nin önü açık ve tüm olumsuzluklar tersine döner" dedi.

5 YIL SÜRECEK SAHA ARAŞTIRMASI İlçede 2022 yılından itibaren 5 yıl boyunca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve belediyenin destekleri ile geniş kapsamlı bir yüzey araştırması yürütüldüğünü kaydeden Başkan Karagöz, "Bu yüzey araştırmasında birçok akademisyenden oluşan ekip ilçemizde 5 yıl boyunca saha araştırmasında bulunacaktır. İkizdere Belediyesi olarak kıymetli akademisyenlerimize elimizden gelen tüm yardımı yapmaya ve bölgemizin tarihsel geçmişinin daha iyi anlaşılması için çalışmaya devam etmekteyiz" diye konuştu.