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Haberler Gündem Rize'nin 223 yıllık camisine koruma kararı
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Rize'nin 223 yıllık camisi için koruma ve restorasyon kararı

Rize'nin İkizdere ilçesindeki 1799 yılında yapılan Anzer Çiçekli Köyü Camii, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescillenerek, koruma ve aslına uygun olarak restore edilmesi kararı alındı. Kararı, İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz duyurdu

Rize'nin 223 yıllık camisine koruma kararı
Rize'nin 223 yıllık camisine koruma kararı
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İHA

Rize'nin 223 yıllık Anzer Çiçekli Köyü Camii için koruma ve restorasyon kararı alındı.

İkizderi ilçesinin turizm ve kültür varlıklarına ilişkin çalışmalar hakkında açıklama yapan İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Turizm, kültür, tarih, doğa, deniz, kum sever. Bizde deniz, kum yok ancak var olan değerlerimizi ortaya çıkartıp koruyabilirsek İkizdere'nin önü açık ve tüm olumsuzluklar tersine döner" dedi.

5 YIL SÜRECEK SAHA ARAŞTIRMASI

İlçede 2022 yılından itibaren 5 yıl boyunca, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izni ve belediyenin destekleri ile geniş kapsamlı bir yüzey araştırması yürütüldüğünü kaydeden Başkan Karagöz, "Bu yüzey araştırmasında birçok akademisyenden oluşan ekip ilçemizde 5 yıl boyunca saha araştırmasında bulunacaktır. İkizdere Belediyesi olarak kıymetli akademisyenlerimize elimizden gelen tüm yardımı yapmaya ve bölgemizin tarihsel geçmişinin daha iyi anlaşılması için çalışmaya devam etmekteyiz" diye konuştu.

İKİZDERE ANZER ÇİÇEKLİ CAMİİ KARARI

Ayrıca yapılacak yüzey araştırması sonucunda tespit edilen kültür varlıklarını tanıtabilmek için bir kitap çalışması da planladıklarına dikkat çeken İkizdere Belediye Başkanı Hakan Karagöz, "Yüzey araştırmalarımız sırasında incelemelerde bulunduğumuz ve koruma altına alınarak aslına uygun bir biçimde restore edilmesi gerektiğini Kültür ve Turizm Bakanlığı'na raporladığımız 1799 yılında yapılan İkizdere Anzer Çiçekli Camii (Zanetli Mevkii) raporumuz uyarınca Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kültür varlığı olarak tescillenmiş ve koruma altına alınarak aslına uygun olarak restore edilmesi kararı Resmî Gazete ’de yayınlanmıştır. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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