Sel ve heyelandan yıkılan bina havadan görüntülendi

AA

Kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak ve ardından oluşan heyelan bazı bölgelerde ağır hasara yol açtı.Heyelan nedeniyle merkeze bağlı Muradiye beldesindeki Orta Mahalle'de bir bina yıkıldı.

AFAD, itfaiye, JAK, İDAK ve jandarma ekiplerinin, iş makinelerinin desteğinde yürüttüğü arama kurtarma çalışmaları sonucu binanın enkazından Hacere Mert'in cesedine ulaşıldı.Binanın enkazında 2 kişinin daha olduğunu değerlendiren ekiplerin çalışması devam ediyor.

Binanın yıkıldığı alan ile ekiplerin çalışması, günün ağarmasının ardından Anadolu Ajansı tarafından drone ile havadan görüntülendi.Çay bahçesinin üstündeki eğimli bir arazide yer alan binanın, heyelan nedeniyle bulunduğu alandan yaklaşık 70 metre sürüklenerek, aşağıda yer alan yolun üzerine yıkıldığı görüldü.