Rize Valisi Çeber:

AA

Çeber, Valilik önünde düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Kurban Bayramı'nda ülke genelinde olduğu gibi Rize'de de gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

Bayramda hiçbir yerde resmi olarak bayramlaşma töreni yapılmayacağını ifade eden Çeber, "Yöremizde uygulanan toplu kavurma yeme işini yapmamayı ısrarla istiyoruz ve tavsiye ediyoruz. Bayramlaşmaları telefonla yapmalarını istiyoruz. 'İlla bayramlaşacağım.' diyenlerin mutlaka kurallara uymalarını da bekliyoruz." diye konuştu.

Çeber, silah konusuna da değinerek, "Her zaman, her ortamda, meskun mahalde usulüne uygun olmayan yerlerde silah atılması yasak. Bayramlarda burada yaygın olarak vatandaşlarımızın bazen bunu yaptığı ifade ediliyor. Ona kesinlikle dikkat edilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

- "Vaka sayılarımızda artış var"

Pandemi sürecinin devam ettiğine dikkati çeken Çeker, "Sosyal hareketlilik arttı. Kontrollü sosyal hayat dediğimiz ikinci etap her yerde uygulanmaya başlandı. Tam olarak rayına koyduk diyemiyoruz. Rize'de de bunu söyleyemiyoruz. Vaka sayılarımızda artış var. İlimizde 220 civarında vakamız olduğunu söyleyebiliriz. 5 yoğun hasta vakamız var. Bunlardan ikisi entübe durumunda. Onun dışındaki hastalarımızın genel sağlık durumları iyi." dedi.

Çeber, son zamanlardaki vaka sayısındaki artışların kendilerini endişelendirdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kontrollü sosyal hayat dediğimiz aşamayla devletin yapacağı yüzde 15-20 ise vatandaşlarımızın sorumluluğu yüzde 80'lerde. Kendi imkanlarımızla camilerden anonslar yaptırıyoruz. Jandarma ve polis araçlarımız sürekli uyarıyor. Vatandaşlarımızdan çok daha fazla özen ve dikkat istiyorum. Hastalık aynı hastalık, risk aynı risk, süreç aynı süreç ve devam ediyor. Akşama kadar aynı mücadeleyi veriyorsunuz ve akşam eve gidiyorsunuz, sosyal medyada ya da televizyon izliyorsunuz. Deniyor ki 'Plajda insanlar köpük partisi yapıyor. Organizasyonda herkes el ele horon ediyor.' Bunu düşünün. Moraliniz nasıl bozulur bir hekim olsanız? Rizeli hemşehrilerime de yapılan bir saygısızlık. Çünkü siz bu dikkati ve özeni göstermediğiniz zaman sadece kendiniz etkilenmiyorsunuz. Diğer insanlar da etkileniyor. Ciddi bir hukuki vebale giriyorsunuz. Bunun cezalarını yazıyoruz. Dinen de ciddi bir vebale girdiğimizi değerlendiriyorum."

Kontrollerin devam ettiğini belirten Çeber, bugüne kadar yüzlerce kişiye ve iş yerlerine kurallara uymadıkları için ceza kestiklerini söyledi.

Çeber, kimsenin cezayla karşı karşıya kalmasını istemediklerini dile getirerek, "Ne bir iş yerine ne bir organizasyona ya da her şahsın başına bir polis, jandarma ve zabıta koyma imkanımız yok, lüksümüz de yok. Bunun doğru olduğunu da düşünmüyoruz. Bir düğününüz var. Düğün salonunun arkasında polis veya jandarma sizi izliyor. Hiç hoş bir ortam değil. Ben devletin valisi olarak böyle bir şeyi kesinlikle arzu etmem." diye konuştu.

- "Herhangi bir karantina bölgemiz yok"

Vaka yoğunluğunun il genelinde dağınık olduğunu ifade eden Çeber, şunları kaydetti:

"Merkezde Müftü Mahallemiz ve o bölge olmak üzere merkezin dışında da Çayeli ve Kalkandere ilçelerimizde vakalarımız çok yoğun. Çamlıhemşin ilçemizde uzun zaman vaka görülmedi. Sosyal hareketlilikle beraber orada da 6-7 vakamız var. Tüm ilçelerimizde vakamız var. Buralarda hızlı bir şekilde tedbirler almaya çalışıyoruz. Bir yurdumuzu da tedbiren devreye aldık. Pozitif olan herkesi hastaneye alıyoruz, negatif çıkana kadar. Böyle yapmaya da devam edeceğiz."

Çeber, herhangi bir karantina bölgeleri olmadığı bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Uzun süre en yoğun kontrolleri uyguladığımız dönemde maksimum günlük 15 vaka oluyordu. Bugünlerde birkaç kez 40'lı vakaları gördüğümüz gün oldu. 40'lı vakayı gördüğümüz gün 20-25 vatandaşımız da taburcu oldu. Hastalığın seyri birazcık değişti. Bizi tedirgin eden tek şey dikkat ve özen noktasındaki eksikliğimizle vaka sayılarının böyle devam etmesi. Ortalama bizim günlük test sayımız bugünlerde 550 civarlarında. Bu da yüksek bir sayı. Test yaptığınız zaman vaka görüyorsunuz."

Çeber, "Kamu personeli anlamında şu anda pozitif olan bayağı bir arkadaşımız var. Polis ve sağlıkçılarımız da var. Onlar bu mücadeleyi veriyor. O yüzden onların moralini bozmamak lazım. Yaptıkları işe saygı göstermemiz lazım." ifadesini kullandı.

Vali Çeber, vatandaşlardan, yetkili ağızlardan duymadıkları şeylere inanmalarını da istedi.