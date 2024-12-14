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        Haberler Gündem Güncel Rize ve Artvin'de 428 köy yolu kapandı | Son dakika haberleri

        Rize ve Artvin'de 428 köy yolu ulaşıma kapandı

        Rize ve Artvin'de kar yağışı nedeniyle 428 köy yolu, ulaşıma kapandı. Yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 14:27 Güncelleme: 14.12.2024 - 14:27
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        Rize ve Artvin'de 428 köy yolu kapandı
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        Doğu Karadeniz'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

        Etkili olan kar yağışı nedeniyle Rize'de 162, Artvin'de 266 köy yolu ulaşıma kapandı.

        Kapanan yolların açılması için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        Ekiplerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollara müdahalesi sürerken, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalmasıyla buzlanmalara karşı tuzlama çalışmalarına da ağırlık verildi.

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