Rize ve Giresun'da kar dolayısıyla 41 köy yolu ulaşıma kapandı

AA

Rize'de iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı sonucu Çamlıhemşin'de 7, Çayeli'nde 6, İkizdere'de 14 olmak üzere 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdare ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için 18 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri ise Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesi ile Ayder Yaylası'nda yolun araç trafiğine açık kalması ve buzlanma yaşanmaması için çalışmalara devam ediyor.

Giresun'un Çamoluk ilçesinde de kar yağışının ardından 14 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekiplerinin yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yaptığı bildirildi.