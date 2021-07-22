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Haberler Gündem Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı
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Rize yine sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

Kısa süre önce sel felaketi yaşayan Rize'de sağanak yağış yine sele neden oldu. Fındıklı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar kapandı. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İlçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Rize yine sele teslim; dereler taştı, yollar kapandı
Rize yine sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı
0:00 / 0:00
DHA

Rize, 8 gün aradan sonra yeniden sele teslim oldu.

Fındıklı'da sabah saatlerinde etkisini artıran sağanağın ardından dereler taştı, yollar kapandı, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü.

Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastığı ilçede mahsur kalanlar için kurtarma çalışması başlatıldı.

Sağanağın sürdüğü kentte, bazı köy yolları da ulaşıma kapandı.


Yağış Artvin'in Arhavi ilçesinde de etkili oluyor.

İlçede bazı dereler taştı, köy yolları heyelan sonucu ulaşıma kapandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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