İYİ Parti Kongresi'nde kavga

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Rize´de, İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga çıktı

Rize İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın olağanüstü kongresinde tekmeli-yumruklu kavga toplantıya damgasını vurdu. İki başkan adayının tarafları arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra yerini kavgaya bıraktı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi

Rize´de, İYİ Parti Kongresi'nde tekmeli yumruklu kavga çıktı
İYİ Parti Kongresi'nde kavga
0:00 / 0:00
DHA

Rize'de İYİ Parti Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde partililer arasında tekme ve yumruklu kavga çıktı. Salon dışına taşan kavga polisin müdahalesiyle sona erdi.

İYİ Parti Rize Merkez İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi, İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Gönül Er´in başkan seçildiği kongrede kürsüye çıkan diğer başkan adayı İsmail Keskin partililere seslendi. Bu sırada iki adayın tarafları arasında sözlü tartışma başladı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olaylarda partililer tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Sahnede ve salonda süren kavga koridorlara taştı. Bu sırada İYİ Parti İl Başkanı Ayşegül Özyanık partililere sakin olmaları çağrısında bulundu. Polisin araya girmesiyle kavga ve gerginlik sona erdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kınalıada-Bostancı seferini yapan vapurda korku dolu anlar: Denize düşen şahıs kurtarıldı
GÜNDEM Vapurdaki yolcu denize düştü!
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa'da gençlerle buluştu
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan gençlerle buluştu
Kalın: Ulusal güvenlik tehdidinde izin istemeyiz
GÜNDEM Kalın: Ulusal güvenlik tehdidinde izin istemeyiz
DEVA Partisi Lideri Ali Babacan Adıyamanlılara seslendi: Adayımız cumhurbaşkanı olacak
GÜNDEM "Adayımız cumhurbaşkanı olacak"
Ankara'da korkunç iddia! 2 çocuk annesi ölü bulundu - Güncel haberler
GÜNDEM Korkunç iddia! 2 çocuk annesi ölü bulundu
İmamoğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ve "taksi" sorularına yanıt
GÜNDEM İmamoğlu'ndan, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ve "taksi" ...
Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman? 2022 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları hangi tarihte açıklanacak?
GÜNDEM Gözler, Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ...
Evde uzun namlulu silah ve av tüfeği bulundu
GÜNDEM Evde uzun namlulu silah ve av tüfeği bulundu
Samsun'da kamyonetin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
GÜNDEM Elektrikli bisiklet sürücüsü kazada can verdi
Kars'ta etkili olan kar ve sis ulaşımı olumsuz yönde etkiliyor
GÜNDEM Kar ve sis ulaşımı aksatıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.