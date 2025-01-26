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        Haberler Gündem Rize’deki hastanede acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti

        Rize’deki hastanede acil çıkışa ’sigara engeli’ tepki çekti

        Rize Devlet Hastanesi'nde yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanalları ile vidalanarak kapatıldı. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır" denildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.01.2025 - 18:07 Güncelleme: 26.01.2025 - 18:07
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        Rize'deki hastanede acil çıkışa 'sigara engeli' tepki çekti
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        Rize Devlet Hastanesi’nde hasta yakınlarının yangın merdivenlerinde sigara içtiği gerekçesiyle hastane yönetimi tarafından bazı yangın merdivenlerinin girişleri plastik kablo kanallarıyla vidalanarak kapatıldı.

        Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekerken, yetkiler konu ilgili çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması sonrası söz konusu kanallar sökülerek yangın merdivenlerinin önündeki engeller kaldırıldı.

        BAKANLIK: GEREKLİ DÜZELTME YAPILMIŞTIR

        Konuya ilişkin Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada, “Rize Devlet Hastanemizin tüm yangın merdiven girişlerinin kontrolleri yapılmış olup bahse konu merdiven girişiyle ilgili gerekli düzeltme ivedi yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verdi.

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