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Rize’nin güvercin babası! 13 yıldır elleriyle besliyor

Rize’de simitçilik yapan 65 yaşındaki Şefik Uçar kuşlara olan merhameti ve her gün elleri ile beslemesi nedeniyle ‘güvercin baba’ ismiyle anılıyor

Rize’nin güvercin babası! 13 yıldır elleriyle besliyor
İHA

Rize’de simitçilik yapan 65 yaşındaki Şefik Uçar kuşlara olan merhameti ve her gün elleri ile beslemesi nedeniyle ‘Güvercin Baba’ ismiyle anılıyor.

Merkeze bağlı Tophane mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde simitçilik yapan Şefik Uçar'ın tezgâhı her sabah güvercinlerle doluyor.

Tezgah açtığı caddede ‘güvercin baba’ ismiyle anılan Şefik Uçar, “Her gün bu güvercinleri besliyorum. 13 yıldır buradayım, ben de 13 yıldır besliyorum onları. Mısır ekmeği, simit kırıntısı, o gün ne bulursam onunla besliyorum. Güvercinler de beni seviyor her sabah 8.00’da, 10.00’da burada toplanıyorlar” dedi.

Vatandaşların kuşlar sayesinde kendisine ‘kuşçu baba’ veya ‘güvercinci baba’ diye seslendiğini dile getiren Uçar “Vatandaşlar görüp yanıma geliyorlar ‘Kuşçu baba kuşları yediriyor’ diyorlar. Vatandaşlar da bunların sayesinde bana ‘Güvercinci baba, kuşçu baba, simitçi dayı’ diye sesleniyor. Elimden gelse sadece kuşları değil, hayvanların hepsini beslerim. Hayvan bu sonuçta, ne kadar alıştırırsan o kadar yanına gelir. Yaklaşırlar sana. Kar yağdığında yerde bir şey bulamayınca elimden bile yiyen oluyor” ifadelerini kullandı.

Hasan Kaya isimli esnaf ise Şefik Uçar’ın lakabını hakkı ile yerine getirdiğini dile getirerek “Şefik dayımız yıllardan beri burada simit tezgahında Rizelilere hizmet veriyor. Artı kuşlara her sabah burada gelir yem atar. Kuşlar da onu bekler. Herkes gelir rızkını alır burada. Şefik dayı emeklilere de her yönüyle bir örnek teşkil ediyor. İnsanoğlunun ölene kadar hem dünyalığını hem ahretliğini kazanması lazım. Biz cadde esnafı olarak ona ‘güvercin baba’ lakabını taktık. Bu güzel bir lakap ve o da bunu hakkı ile yerine getiriyor” diye konuştu.

Bir başka cadde esnafı Hasan Tahsin Delibalta da “Bizim kendisinden gayet memnunuz. Sevdiğimiz, emekli bir ağabeyimiz. Emekliliğini burada geçiyor. Kendisinde çok güzel bir hayvan sevgisi var. Kuşları da burada besliyor. Allah Şefik dayımızdan razı olsun” şeklinde konuştu.

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