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Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar

Rizespor - Fenerbahçe maçı öncesi heyecan dorukta. İki takımın taraftarları başta olmak üzere sporseverler maçın detaylarını araştırıyor. Peki; Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Rizespor - Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...

30 Eylül 2018 Pazar, 14:07 | Güncelleme:

Rizespor - Fenerbahçe maçı öncesinde nefesler tutuldu. Takımların 11'leri heyecanla bekleniyor. Öte yandan maçın hakemi, saati ve yayıncı kuruluşu iki takımın taraftarları ve sporseverler tarafından araştırılıyor. Peki; Rizespor - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Rizespor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? İşte, Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak maç ile ilgili detaylar...

RİZESPOR - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Rizespor - Fenerbahçe maçının saati ve yayıncı kuruluşu belli oldu. İki takım saat 19.00'da , Çaykur Didi Stadyumu’nda oynanacak maç ile 40. kez karşı karşıya gelecek. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

40. RANDEVU

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında evinde karşılaşacağı Fenerbahçe ile 40. kez karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılığını ise Bahattin Duran ve Tarık Ongün yapacak. Ligde geride kalan 6 haftada Çaykur Rizespor 3 mağlubiyet, 3 beraberlik alırken, Fenerbahçe’nin ise geride kalan maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik 3 de mağlubiyeti bulunuyor.

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe, bugüne kadar lig ve özel müsabakalar toplamında 39 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmalarda 7 kez Çaykur Rizespor sahadan galip ayrılırken, 24 kez ise Fenerbahçe galibiyet sevinci yaşadı. 8 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.

Farklı galibiyetler

Fenerbahçe, Süper Lig’de Çaykur Rizespor’a karşı en farklı galibiyetlerini 1986-87 sezonunda 6-0’lık ve 1988-89 sezonunda 5-0’lık galibiyetlerle aldı.

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