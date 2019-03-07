Rizespor, Kayserispor maçına kilitlendi

Okan Buruk, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde çıkışta olan iki takımın mücadelesinin keyifli olacağını belirtti.
Hedeflerini belirleyecek en zor maçı oynayacaklarını ifade eden Buruk, şunları söyledi:
"İki takım da ligin formda takımları. Kayserispor'un bir yenilmezlik serisi var. Biz seriyi Fenerbahçe ile kaybettik. İyi oyun oynayan iki takım. Yukarıları zorlayan iki takımın mücadelesi olacak. Sahamızda oynamanın avantajını kullanmak istiyoruz. Rakibimiz hücum hattında etkili. Uzun zamandır bir arada oynayan oyunculara sahip. Bu maçta oyunumuzu sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz."
Kayserispor maçına tam kadro çıkmak istediklerini anlatan Buruk, "Bugün bütün oyuncularımız idmanda olacak. Maça bütün oyuncuları yetiştirmek istiyoruz. Sadece Petrucci'ni sakatlığı var. Milli takım arasının ardından bizimle birlikte olacak." ifadelerini kullandı.
Alt sıraların çok çekişmeli olduğunu aktaran Buruk, şöyle devam etti:
"Birçok takım küme düşme telaşını yaşıyor. İyi seri yakalayan takımlar ise ilk 6 hesapları yapıyor. Önümüzdeki haftalar bunu daha net göreceğiz. Ligdeki görüntü kümede kalma barajının yüksek olacağı. En az 40 puanı yakalamak ve onun üstünde toplanacak puanlarla yeni hedefler çizmek önemli. Zorlu bir yarış bizi bekliyor."
Okan Buruk, Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan açıklama beklediklerini kaydederek, "Net açıklama bekliyoruz. Eğer doğru ise ben de gerekirse oyuncularımı üç adım önde bekletip avantaj sağlayacağım. Bununla ilgili net açıklama gerekiyor. Kamuoyunun hangi pozisyonun ofsayt olduğunu veya olmadığını bilmesi gerekiyor." diye konuştu.
Taraftara seslenen Buruk, sözlerini şöyle tamamladı:
"Kayserispor maçında sadece takımlarına destek olmalarını istiyorum. Bizi desteklesinler ve sadece futbola odaklansınlar. Biz coşkumuzu taraftardan alıyoruz. Takım için yapılacak en iyi şey son ana kadar desteklemek. Bunu mükemmel şekilde yapıyorlar. Bundan sonra iki iç saha maçımız var. Onların bu maçları düşünerek dikkatli olmalarını istiyoruz. Birlik beraberliğimizin artarak devam etmesi için sağduyulu olmalıyız."
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