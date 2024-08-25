Rizespor taraftarı, Gökhan Akkan'ı ıslıkladı
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe'yi konuk ederken ev sahibi ekibin taraftarı, 2-0 geriye düşülmesinden sonra kalecileri Gökhan Akkan'ı ıslıkladı
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe 13. dakikada Fred'in golüyle 1-0 öne geçerken ilk 45 dakikayı da önde tamamladı.
Sarı-lacivertliler 53. dakikada Dzeko'nun golüyle 2-0 öne geçti.
Çaykur Rizespor taraftarları bu golden sonra kaptanları Gökhan Akkan'ı ıslıklayacak protesto etmeye başladı.
Müsabakada top Gökhan Akkan'a geldiğinde tribünlerde ıslık sesi yükselmeye başladı.
Sarı-lacivertliler 60 ve 64'te Fred, 66'da ise Alikulov'un (k.k.) golleriyle farkı da 5'e yükseltti.