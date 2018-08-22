Çaykur Rizespor Spor Toto Süper Lig´in 3´üncü haftasında sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurum Büyükşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Cengiz Tesislerinde yapılan antrenman öncesi Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, açıklamalarda bulundu. Futbolda sonucun çok önemli olduğunu ifade eden Üzülmez, "Oynadığımız iki maça bakıldığında taraflı tarafsız herkesin takdirini alan bir Rizespor sahada vardı. Ama tecrübesizliğimiz yüzünden 2 haftada 1 puan alabildik. İki maçta da üreten, yardımlaşan, mücadele eden bir takım sahadaydı. Ama bireysel hatalardan dolayı maçları kazanamadık. Bu da tecrübe eksikliğinden kaynaklandı. Kasımpaşa maçında 7 Akhisar maçında 6, TFF 1´inci Lig´den gelen oyuncu ile sahaya çıktık. Buna rağmen kimle konuşursam konuşayım oyunumuzu takdir ediliyor. Ama taraftarımız hemen 3,6,9 puan almamızı istiyor. Bu işler bu kadar kolay olmuyor. 2-0´dan maç kaybedince kimseye bir şey anlatamıyorsun ama o bireysel hatalar ve tecrübe eksikliğinden kaynaklanan durumlarda elinizden bir şey gelmiyor." ifadelerini kullandı.



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