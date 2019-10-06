Süper Lig'in 7. haftası, Karadeniz derbisine sahne olacak. Trabzonspor'un Çaykur Rizespor'a konuk olacağı mücadelede saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports 1'den yayınlanacak maçı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Çaykur Didi Stadyumu'ndaki maçta Göçek'in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ile Erdem Bayık yapacak.
FIRTINA SERİ PEŞİNDE
Lige iyi başlayamayan Trabzonspor, Beşiktaş'ı geçtiğimiz hafta sahasında 4-1 mağlup ederek adından söz ettirmişti. Bordo-mavililer, Rizespor'u da yenerek galibiyet serisi yakalamayı ve üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.
RİZE GALİBİYETE HASRET
Son 4 maçının ikisinde berabere kalıp ikisinde mağlup olan Çaykur Rizespor ise bu kötü seriyi bitirmek istiyor. Teknik direktör İsmail Kartal, Trabzonspor galibiyetiyle güven tazelemeyi amaçlıyor.
MUHTEMEL 11'LER
Kritik maçın muhtemel 11'leri şöyle:
ÇAYKUR RİZESPOR
Gökhan
Chatziisaias
Abarhoun
Morozuik
Melnjak
Attamah
Vetrih
Boldrin
De Pauw
Samudio
Scepovic
TRABZONSPOR
Uğurcan
Pereira
Hüseyin
Hosseini
Novak
Abdulkadir Parmak
Sosa
Sörloth
Nwakaeme
Sturridge
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