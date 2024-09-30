R.Madrid'e Courtois'ten kötü haber
Real Madrid'in Belçikalı kalecisi Thibaut Courtois, geçirdiği sakatlık nedeniyle Lille ve Villarreal maçlarında forma giyemeyecek.
Giriş: 30.09.2024 - 19:03 Güncelleme: 30.09.2024 - 19:03
İspanya La Liga'nın 2. sırasında yer alan Real Madrid'e Thibaut Courtois'tan da kötü haber geldi.
Belçikalı eldiven, sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Lille ve ligdeki Villarreal maçlarında forma giyemeyecek.
Courtois'in milli ara sonrası Celta Vigo maçında forma giymesi bekleniyor.
Real Madrid'de Courtois'in yokluğunda kaleyi Andriy Lunin koruyacak.
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