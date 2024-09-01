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        Haberler Gündem Güncel Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi | Son dakika haberleri

        Ro-ro gemisi doldu taştı! Limandan çıkışına izin verilmedi

        Balıkesir'de ilginç bir görüntü kaydedildi. Kentte Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan Ro-Ro gemisi dolup taştı. Ekipler geminin hareket etmesine izin vermeyince yolcular da korna çalarak protestoda bulunmaya başladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 01.09.2024 - 17:31
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        Balıkesir'in Avşa ve Marmara Adası ile Tekirdağ arasında sefer yapan Ro-Ro gemisinin, fazla yolcu aldığı gerekçesiyle Sahil Güvenlik ekipleri tarafından hareket etmesine izin verilmedi.

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        DHA'nın haberine göre Marmara Adası Limanı'nda bekletilen gemideki yolcular korna çalarak protestoda bulunuyor.

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        Saat 14.30'daki Avşa-Marmara-Tekirdağ seferini yapmak üzere ikinci durağı olan Marmara Adası'na gelen 'Yavuz Naz' isimli Ro-Ro gemisi, burada bekleyen yolcuları aldıktan sonra Tekirdağ'a gitmek üzere, limandan hareket izni istedi.

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        Sahil Güvenlik ekipleri, kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı gerekçesiyle geminin hareketine izin vermedi.

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        Saat 15.00'ten beri Marmara Adası Limanı'nda bekletilen gemideki yolcular, durumu korna çalarak protesto ediyor.

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        Gemi bekletilirken, liman başkanı, firma yetkilileri ve Sahil Güvenlik ekipleri arasındaki görüşmelerin sürdüğü öğrenildi

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        #haberler
        #Balıkesir
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