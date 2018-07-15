Roasso Kumamoto - Machida Zelvia maçı ne zaman?

Roasso Kumamoto ve Machida Zelvia, 16 Temmuz 2018 Pazartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 22 puanlı Roasso Kumamoto 19. sırada bulunuyor, Machida Zelvia 37 puana sahip ve 4. sırada. Roasso Kumamoto son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Machida Zelvia, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 253 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Roasso Kumamoto kazanırsa 2.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Machida Zelvia sahadan galip ayrılırsa 2.00 oranını elde edecekler.

Roasso Kumamoto son hafta oynanan Oita Trinita maçında 2-1 yenildi.

Machida Zelvia ise Shonan Bellmare maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Roasso Kumamoto, 14 gol attı ve 17 gol yedi.

Machida Zelvia, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Machida Zelvia, deplasmanda 20 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.