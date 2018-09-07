Roasso Kumamoto - Oita Trinita rakamlar

Roasso Kumamoto ve Oita Trinita, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 12:00. Maç öncesi Roasso Kumamoto 26 puanla 21. sırada, Oita Trinita 51 puanla 7. sırada bulunuyor. Ev sahibi Roasso Kumamoto, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Oita Trinita, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 294 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Roasso Kumamoto kazanırsa 3.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Oita Trinita sahadan galip ayrılırsa 1.80 oranını elde edecekler.

Roasso Kumamoto son hafta oynanan Oita Trinita maçında 2-1 yenildi.

Oita Trinita ise Roasso Kumamoto karşılaşmasında 2-1 kazandı.

Roasso Kumamoto, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyet yaşadı ve 21 gol atıp 29 gol yedi.

Oita Trinita, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti. Oita Trinita, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 18 kez topu kendi kalesinde gördü.

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