Roasso Kumamoto - Renofa Yamaguchi düellosu

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. Roasso Kumamoto, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü Renofa Yamaguchi takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Roasso Kumamoto 22 puanla 20. sırada, Renofa Yamaguchi 41 puanla 5. sırada bulunuyor. Roasso Kumamoto son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Renofa Yamaguchi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 550. İddaa'da Roasso Kumamoto kazanır 2.60, berabere biter 3.20, Renofa Yamaguchi kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Roasso Kumamoto son hafta oynanan Oita Trinita maçında 2-1 yenildi.

Renofa Yamaguchi, Ehime FC karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Roasso Kumamoto, evinde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 20 gol yedi.

Renofa Yamaguchi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 5 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Renofa Yamaguchi, deplasmanda 22 kez ağları sarsarken, 22 kez topu kendi kalesinde gördü.

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