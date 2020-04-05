46 yaşındaki şarkıcı Robbie Williams, kendisini ‘uyuşuk, yorgun ve bitkin’ hissettiğini söylerken, bunların kornavirüsü belirtileri olabileceğini düşündüğünü söyledi. Robbie, eşi ve çocuklarından uzakta bir kiralık evde kaldı. Şarkıcı, üç hafta aradan sonra ailesinin yanına döndü.

The Sun’a konuşan ünlü şarkıcı karantina altında kaldığı süre zarfında zihnini meşgul ederek kendisini kötü düşüncelerden uzak tutmaya çalıştığını söyledi.

Üç haftalık süre içerisinde ailesinden uzakta kalmak dışında yiyecek stoğunun bittiğini söyleyen Williams kullanmak zorunda kaldığı ilaçları da çok azaldığı için korku dolu günler yaşadığını ve bu süre zarfında ailesi hakkında da çok endişelendiğini söyledi.

Vücudunu uyuşuk ve yorgun hissettiğini söyleyen şarkıcı kendisinin koronavirüsüne yakalandığını düşündüğünü söylerken, kısa süre içerisinde bu belirtilerden kurtulmuş olsa da evine dönmeden üç hafta boyunca beklediğini söyledi.

Robbie geçen hafta üç hafta aradan sonra cumartesi günü eşi Ayda ve çocukları ile yeniden bir araya geldi.