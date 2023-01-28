Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Robert Burns anıldı - Magazin haberleri
ABONE OL

Robert Burns anıldı

18. yüzyılda yaşamış ünlü İskoç şairlerinden Robert Burns, doğum günü 25 Ocak'ta şiirleri eşliğinde düzenlenen bir gecede anıldı

Robert Burns anıldı - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası'nın (BCCT) gelenekselleşen etkinliklerinden biri olan "Burns' Supper", Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo'nun evsahipliğinde ve BCCT Başkanı Chris Gaunt ile eşi Gülten Süzer Gaunt'un eşliğinde gerçekleşti.

İskoç kültürünün yaşatıldığı geceye iş ve cemiyet dünyası ile diplomasi çevrelerinden birçok isim katıldı.

"MUTLULUK DUYDUK"

Gecede BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE, Burns'ün eserlerinden örnekler sunduğu açılış konuşmasında bu geleneksel İskoç kutlamasını kültür zenginliği ile bilinen İstanbul'da da uzun yıllardır gerçekleştirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emel Sayın ile nostalji rüzgarı! En büyük iki pişmanlığı neydi?
MAGAZİN Büyük pişmanlık
Özcan Deniz ile Samar Dadgar balayından döndü - Magazin haberleri
MAGAZİN "Ailevi sorunlarımız aile arasında kalacaktır"
Hayko Cepkin: Bir veliahtım olacaksa çocuğum olsun isterim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Bir veliahtım olacaksa çocuğum olsun isterim"
Ekin Koç: Haluk Bilginer ile oynamak hayalim - Magazin haberleri
MAGAZİN "Haluk Bilginer ile oynamak hayalim"
Dilan Çiçek Deniz: Hayatımda kimse yok - Magazin haberleri
MAGAZİN "Hayatımda kimse yok"
Tarık Ündüz'den duygulandıran Gazanfer Özcan paylaşımı: Keşke dedeler çınar ağaçları kadar çok yaşasa - Magazin haberleri
MAGAZİN "Keşke dedeler çınar ağaçları kadar çok yaşasa"
Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı Bülent Polat'ın son hali: "Zaman ne hızlı geçiyor"
MAGAZİN Avrupa Yakası'nın Şehsuvar'ı Bülent Polat'ın son ...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra açıklaması - Selin Ciğerci anne mi oldu, evlat mı edindi, taşıyıcı anne mi kullandı? - Magazin haberleri
MAGAZİN Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama
Can Bonomo'dan 'Sustum' - Magazin haberleri
MAGAZİN Can Bonomo'dan 'Sustum'
Afra Saraçoğlu, annesi Lütfiye Saraçoğlu'nu paylaştı - Günün magazin haberleri
MAGAZİN Annesi: Lütfiye Saraçoğlu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.