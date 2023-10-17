Robert De Niro: Destek oluyorum

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"ZAMAN AÇISINDAN YAPTIĞIM HER ŞEY ÖNEMLİ"



Robert De Niro, sözlerine, "Zaman hakkında daha çok düşünüyorsun. Her yaz, her yeni sezonda, her şeyde şöyle diyorsunuz; 'Bu yazı çocuklarımla, ailemle birlikte olmak için kullanacağım.' Ne olacağını bilmiyorum. Böylece her şey daha önemli hâle geliyor. Zaman açısından yaptığım her şey önemlidir. İki yıl içinde yapmayı düşündüğüm her ne varsa, şimdi yapmayı düşünsem iyi olur..." şeklinde devam etti.