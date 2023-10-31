Robert De Niro eski asistanıyla mahkemelik oldu
Robert De Niro, eski asistanı Graham Chase Robinson ile karşı karşıya geldi. Robinson tarafından cinsiyet ayrımcılığı ve taciz ile suçlanan De Niro, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti
Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro'nun başı eski asistanı Graham Chase Robinson ile dertte. De Niro, Robinson tarafından cinsiyet ayrımcılığı ve tacizle suçlanıyor. De Niro'ya 2019'da Robinson tarafından 12 milyon dolarlık tazminat davası açılmıştı. Robert De Niro'nun eski asistanı yıllarca "cinsiyet ayrımcılığına ve tacize" maruz kaldığını söylemişti.
Graham Chase Robinson, Robert De Niro'nun kendisine küfür ettiği, zorla fiziksel temasta bulunduğu ve cinsel içerikli yorumlara maruz bıraktığı iddiasında bulundu ve ünlü oyuncunun kendisine referans olmayı reddettiğini de dile getirmişti.
80 yaşındaki Robert De Niro, New York'taki mahkemede duruşmaya katıldı. The Guardian'ın haberine göre; De Niro, Robinson'ın acil durumlarda aranacak kişilerden biri olduğunu ve zaman zaman çocuklarına özel günlerde kart göndermede kendisine yardım ettiğini söyledi.
Robert De Niro ile sevgilisi Tiffany Chen
"ÇOK TALEPKÂR BİR PATRON"
Graham Chase Robinson'ın avukatları, jüriye De Niro'nun "çok talepkâr bir patron" olduğunu söyledi.
Robert De Niro'nun sevgilisi Tiffany Chen'in, Graham Chase Robinson ve De Niro'yu "kıskandığı" belirtildi ancak avukatlar, "Chase Robinson'ın, Bay De Niro'ya romantik açıdan hiçbir ilgisi yoktu" ifadelerini kullandı.
"BUNLARIN HEPSİ SAÇMALIK"
Graham Chase Robinson'ın avukatı Robert De Niro'ya, eski asistanının "dürüst bir çalışan" olup olmadığını sordu. De Niro "Şu an yaşadıklarımdan sonra hayır" cevabını verdi. Tanıklık yapan De Niro'nun sesini iki kez yükselttiği belirtildi.
Robert De Niro, sevgilisi Tiffany Chen ile yaşayacağı Manhattan'daki evin hazırlığında özensiz davranmasına rağmen eski asistanı Graham Chase Robinson'a iyi davrandığını söyledi. De Niro, "Ona yerleri temizlemesini söylemedim elbette. Bunların hepsi saçmalık" dedi.
Fotoğraflar: Bacgrid USA, Avalon, Shutterstock