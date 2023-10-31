Haberler Dünyadan Robert De Niro eski asistanı Graham Chase Robinson ile mahkemelik oldu - Magazin haberleri

Robert De Niro eski asistanıyla mahkemelik oldu Robert De Niro, eski asistanı Graham Chase Robinson ile karşı karşıya geldi. Robinson tarafından cinsiyet ayrımcılığı ve taciz ile suçlanan De Niro, mahkemede kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti Habertürk Giriş: 31.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:57 facebook

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Oscar ödüllü oyuncu Robert De Niro'nun başı eski asistanı Graham Chase Robinson ile dertte. De Niro, Robinson tarafından cinsiyet ayrımcılığı ve tacizle suçlanıyor. De Niro'ya 2019'da Robinson tarafından 12 milyon dolarlık tazminat davası açılmıştı. Robert De Niro'nun eski asistanı yıllarca "cinsiyet ayrımcılığına ve tacize" maruz kaldığını söylemişti.

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Graham Chase Robinson, Robert De Niro'nun kendisine küfür ettiği, zorla fiziksel temasta bulunduğu ve cinsel içerikli yorumlara maruz bıraktığı iddiasında bulundu ve ünlü oyuncunun kendisine referans olmayı reddettiğini de dile getirmişti.