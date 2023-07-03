Drena De Niro yaptığı açıklamada, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" dedi.