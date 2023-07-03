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Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan büyük kızı Drena De Niro'nun 19 yaşındaki oğlu Leandro De Niro Rodriguez yaşamını yitirdi

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  • Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

    Mayıs ayında 7'nci kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Robert De Niro ve ailesi, ani ölüm acısıyla sarsıldı.
  • Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

    Usta aktörün 19 yaşındaki torunu Leandro De Niro Rodriguez hayatını kaybetti. Haberi, Robert De Niro'nun kendisi gibi oyuncu olan kızı, Drena De Niro duyurdu. Acılı anne, oğlunun dün hayatını kaybettiğini söyledi. Ancak Leandro De Niro Rodriguez'in ölüm nedeni bilinmiyor.
  • Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

    Drena De Niro yaptığı açıklamada, "Benim güzel tatlı meleğim. Seni karnımda hissettiğim andan itibaren seni kelimelerin veya açıklamaların ötesinde sevdim. Sevincim oldun. Kalbim ve hayatımdaki her zaman saf ve gerçek olan şeydin. Keşke şu anda seninle olsaydım. Keşke seninle olsaydım. Sensiz nasıl yaşanır bilmiyorum ama yaşayacağım. Devam etmeye ve annen olurken bana hissettirdiğin sevgiyi ve ışığı yaymaya çalışacağım" dedi.
  • Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

    Dedesi ve annesi gibi oyunculuk kariyerine adım atan Leandro, 'A Star Is Born' ve 'The Collection' gibi filmlerde küçük roller üstlenmişti.
  • Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

    KARISININ ÇOCUĞUNU NÜFUSUNA GEÇİRDİ

    7 çocuğu olan Robert De Niro, 1976'da evlendiği Diahnne Abbott'ın kızı Drena'yı evlat edinerek soyadını vermişti. Evlendikten kısa bir süre sonra ikinci çocukları Raphael De Niro dünyaya gelmişti.
  • Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

    79 yaşındaki Hollywood yıldızı, geçtiğimiz mayıs ayında 7'nci çocuğunu kucağına almıştı.
  • Robert De Niro'nun 19 yaşındaki torunu hayatını kaybetti

    Robert De Niro, dövüş sanatları eğitmenliği yapan sevgilisi Tiffany Chen ile bir kız çocukları olduğunu söylemişti. Robert De Niro, yedinci çocuğunun adının Gia Virginia Chen De Niro olduğunu duyurmuştu.

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