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Robert De Niro'nun Noel hediyelerini çalmak istedi, suçüstü yakalandı

Ünlü aktörün New York'taki evine giren bir kadının, Noel ağacının altındaki hediyeleri çalmaya çalışırken suç üstü yakalandığı açıklandı.

Robert De Niro'nun Noel hediyelerini çalmak istedi, suçüstü yakalandı
BBC TÜRKÇE
Robert De NiroReuters

Ünlü Amerikalı aktör Robert De Niro'nun New York'taki evine girip, Noel ağacının altındaki hediyeleri çalmaya çalışmakla suçlanan bir kadın gözaltına alındı.

Polis, kadının, De Niro'nun Manhattan'da Upper East Side'daki evinin zemin katına girdiğini gördü ve daha sonra daireye zorla girildiğini tespit ederek onu izledi.

Kadının, daha önce de defalarca hırsızlık suçlamasıyla yakalandığı bildiriliyor.

Amerikan ABC televizyonunun haberlerinde 79 yaşındaki ünlü aktörün, sabaha karşı aşağıdan gelen seslerle uyanıp, pijamalarıyla merdivenlerden indiği aktarıldı.

Robert De Niro'nun sözcüsü aktörün iyi olduğunu ve konuyla ilgili bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Sözcü, hırsızlık olayının, aktörün geçici olarak kiraladığı bir dairede gerçekleştiğini de ekledi.

New York polisinden yapılan açıklamaya göre, polis memurları kadının eve girişini görüp izlediler ve arkasından içeri girdiler. Onu, tam da Noel ağacının altındaki hediye paketlerini torbasına doldurmaya çalışırken yakaladılar.

Hırsızlık olayına müdahale eden polislerin evin ünlü aktör De Niro'ya ait olduğunu bilmedikleri de açıklandı.

Bir polis sözcüsü olayla ilgili soruşturmanın hala sürdüğünü, kadının henüz mahkeme önüne çıkarılmadığını söyledi.

İki Oscar sahibi aktör Robert De Niro, doğma büyüme Manhattanlı.

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