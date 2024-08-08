Robert Klaub: Trabzonspor'un defansif oynaması bizi şaşırttı

Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Trabzonspor'u deplasmanda 1-0 yendikleri karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"OYUNCULARIM, PLANA BAĞLI KALARAK GÜZEL BİR GALİBİYET ELDE ETTİ"

Klauss, Papara Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyetten dolayı çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Rövanş maçını beklemeye geçeceğiz. Taktiksel disiplinime bağlı kalan takımımı tebrik ediyorum. Tamamen plana bağlı kalarak güzel bir galibiyet elde ettiler. Bunu sonraki maçta da göstermek istiyoruz." dedi.

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Özellikle ilk yarı üstün olan tarafın kendileri olduğunu kaydeden Klauss, şunları kaydetti:

"İkinci yarı gelen oyuncu değişiklikleriyle Trabzonspor'un karşılık vermesiyle gitti geldi bir oyun oldu. Sonunda galibiyet golünü biz attık. Takım maça gayet konsantre başladı. İkinci yarı gelişen Trabzonspor ataklarından sonra taraftarların devreye girmesiyle biraz zorluk yaşadık ama üstesinden gelmeyi bildik. Biz sadece bir maç kazandık. Şanslar yüzde 50 devam ediyor. Takım değeri olarak bizden tabii ki daha değerliler ama biz zor olanı başararak gol atıp galip geldik."