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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Robert Klaus: İyi oynadık ve galibiyeti hak ettik - Futbol Haberleri

        Robert Klaus: İyi oynadık ve galibiyeti hak ettik

        UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında deplasmanda RAMS Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Avusturya ekibi Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klaus, iyi bir oyunla galibiyete uzandıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2024 - 21:33 Güncelleme: 02.10.2024 - 21:33
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        "İyi oynadık ve galibiyeti hak ettik"
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        Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klaus, UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'i 2-1 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "İYİ OYNADIK VE GALİBİYETİ HAK ETTİK"

        Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Robert Klaus, "Oyun genelinde iyi bir performans ortaya koyduk. 90 dakika boyunca elimizden gelenin en iyisini yaptık ve galibiyeti hak ettik. Başakşehir'den tam olarak böyle bir oyun bekliyorduk, analizlerimizin doğru olduğunu gördük. Oyuncularım çok iyi oyun ortaya koydu, ilk 10-15 dakikadan sonra daha fazla boşluk bulmaya çalıştık ve planladığımız oyunu hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Rakiplerine karşı klasik oyun anlayışlarıyla mücadele ettiklerini aktaran Alman teknik adam, şöyle konuştu:

        "Bugün daha çok sol kanattan atak gerçekleştirdik, aynı zamanda sağ kanadı da kullandık. Sol kanadı daha fazla kullanma yönünde özel bir planımız olmadı. Her zaman ofansif bir takımız. Başakşehir gibi zorlu bir rakibe karşı sonuna kadar pes etmedik. 2-1'den sonra da galibiyeti korumak için elimizden geleni yaptık. Bugün yüzde yüzümüzü verdik, amacımız bu disiplini diğer maçlarda da gösterebilmek. Bugünkü oyunumuzu sevdik, 3 puanı da aldık. Hedefler hakkında konuşmak için şu an çok doğru değil. Birkaç maç sonra daha net bir hedef ortaya koyabiliriz."

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