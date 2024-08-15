Robert Klauss: Sevinç ve mutluluk içerisindeyiz
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor'u 2-0 yenen Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, "Sevinç ve mutluluk içerisindeyiz. Play-off'larda devam edecek olmak bizim için çok güzel bir duygu." dedi.
Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Maçın ardından düzenlediği basın toplantısında konuşan Klauss, karşılaşmada iyi performans sergilediklerini söyledi.
"SEVİNÇ VE MUTLULUK İÇERİSİNDEYİZ"
Klauss, futbolcularını ve ekibini tebrik ederek, "Sevinç ve mutluluk içerisindeyiz. Play-off'larda devam edecek olmak bizim için çok güzel bir duygu. Bu güzelliği yaşatmak çok hoş. Maç boyunca iyiydik. İkinci yarıda 60 ve 70.'nci dakikalar arası düşündürücü oldu. Rakip takım değişiklikler yaptı. Tam zamanında gol geldi ve kendimizi güzel hissettik." diye konuştu.
"SADECE MAÇA KONSANTRE OLUYORUZ"
Maça iyi konsantre olduklarını aktaran Klauss, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Çok iyi bir performans sergiledik. En önemlisi de sabit kalabilmek. Son maçlarda güzel oyun sergiledik. Teknik ekip olarak etrafa bakmadık. Sadece maça konsantre oluyoruz. Etrafımızda olanlarla ilgilenmiyoruz. Sadece maçları kazanmak istiyoruz bugün de bunları sergiledik."