Robert Klauss: Türkiye maçında üzüldük

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Rapid Wien'in teknik direktörü Robert Klauss, maçın oynanacağı Papara Park'ta oyuncusu Moritz Oswald ile düzenlediği basın toplantısında, gezme fırsatını bulduğu saha ve stadın gayet güzel olduğunu söyledi.

"RAKİBİN OYNADIĞI FORMAT ÜZERİNDEN ANALİZİMİZ OLDU" Bordo-mavili takımı analiz etmeye çalıştıklarını aktaran Klauss, "Öncelikle, Trabzonspor gibi tarihsel anlamda başarıları olan bir kulübün karşısına çıkacağımız için gerekli analizleri yaptık. Bunları tabii ki kendi aramızda konuştuk. Kesinlikle rakibin oynadığı format üzerinden analizimiz oldu. Bunu da çalıştık, videolar üzerinden oyunculara gösterdik. Tabii ki her şey sahada belli olacak, biz de ona göre karışık bir oyun planı hazırladık." diye konuştu.

"TÜRKİYE MAÇINDA ÜZÜLDÜK" Klauss, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'nin Avusturya'yı elemesi ve Türk futbolu hakkındaki soruya ise "Maalesef o gün oradaydım. Türkiye karşılaşması bizim için talihsizdi. Zaten kendi oyuncularım da oynadığı için üzüldük. Türkiye kesinlikle başarılı bir turnuva geçirdi." ifadelerini kullandı. Klauss, Wisla Krakow maçında kırmızı kart gören Bendeguz Bolla dışında sakat ve eksik futbolcularının bulunmadığını sözlerine ekledi.