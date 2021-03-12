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Robert Koch Enstitüsü Başkanı: "Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız"

Robert Koch Enstitüsü Başkanı (RKI) Lothar Wieler, Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalganın başında olunduğunu bildirdi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı:
AA

Wieler, Berlin'de Sağlık Bakanı Jens Spahn ile düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 salgınına ilişkin güncel durumu değerlendirdi.

Yeni Kovid-19 vaka sayılarının bir süredir yüksek seviyede seyrettiğine işaret eden Wieler, 60 yaşın altındakilerde virüs görülme sıklığının yeniden artmaya başladığını söyledi.

Wieler, 15 yaşın altındakilerde de virüs görülme sıklığının şubat ortasından beri hızlı şekilde yükseldiğini, kreşlerde yeni vakaların ortaya çıktığını aktararak, buna Kovid-19'un mutasyona uğramış ve daha hızlı yayılan türü B117'nin sebep olabileceğini kaydetti.

"Salgın henüz bitmedi, aksine üçüncü dalganın başındayız." değerlendirmesinde bulunan Wieler, üçüncü dalgada yeni vaka sayılarının yükselmemesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yaşlılarda görülen yeni vaka sayılarının azaldığını, bunun aşı kampanyasında yaşlılara öncelik verilmesinden kaynaklandığını ifade eden Wieler, bazı eyaletlerdeki hastanelerde yoğun bakım bölümlerinde hasta sayılarının yeniden arttığı bilgisini paylaştı.

Wieler, halkın büyük bölümünün aşılanmasının zaman alacağını belirterek, vatandaşlara mesafe ve maske kurallarına uyma çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanı Jens Spahn da ülkede aşı kampanyasının devam ettiğini ve halkın yüzde 7'sinin aşılandığı bilgisini verdi.

Bazı eyaletlerde muayenehanelerde model proje olarak aşı yapılmaya başlandığını anlatan Spahn, aşıların taahhüt edildiği gibi kendilerine ulaşması durumunda en geç nisan ortasında muayenehanelerin de aşı kampanyasına dahil edileceğini aktardı.

Spahn, nisanda Kovid-19 aşılarının teslimat miktarları konusunda hala belirsizliklerin bulunduğuna işaret ederek, "Henüz tüm üreticilerden gelecek ay için tüm teslimat tarihlerini bilmiyoruz." şeklinde konuştu.

Bazı ülkelerin kanda pıhtılaşma görüldüğü yönündeki şikayetler üzerine AstraZeneca aşısının kullanımını askıya almasını da değerlendiren Spahn, "Biz bu bildirimleri ciddiye alıyoruz ve hemen değerlendiriyoruz." dedi.

Spahn, Avrupa İlaç Ajansının (EMA) uzmanlarla yaptığı değerlendirmede aşılamanın zamanıyla bağlantılı kanda pıhtılaşma olduğu yönünde dikkati çeken artış görülmediğini açıkladığını, Paul-Ehrlich Enstitüsünün de Almanya için benzer değerlendirmede bulunduğunu kaydetti.

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