Sezon başında Alman Bundesliga ekibi Bayern Münih’ten 50 milyon Euro’ya transfer edilen Lewandowski, Barcelona formasıyla çıktığı 29 maçta 24 gol, 6 asistlik performansa imza atarak, bordo-lacivertlilerin en golcü ismi olmayı başardı.

Ligde oynadığı 19 maçta 15 gol kaydeden tecrübeli futbolcu, bu istatistikle gol krallığı yarışının da zirvesinde yer aldı. 34 yaşındaki forvet, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 5 kez, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası’nda ise 2’şer kez fileleri havalandırdı.

SON 11 SEZONDA 25 GOL BARAJINI AŞTI

2010-2011 sezonunda Lech Poznan’dan Borussia Dortmund’a transfer olan Lewandowski, Alman temsilcisinde oynadığı ilk sezonunu 9 golle tamamlamıştı. Polonyalı futbolcu, 2011 yılının ardından sahaya çıktığı tüm sezonlarda 25 gol barajını geçmeyi başardı. Tecrübeli isim, geçtiğimiz sene Bayern Münih formasıyla 50 gole ulaşmıştı.