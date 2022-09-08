UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk hafta müsabakasında Barceloana, Camp Nou'da Çekya'nın Viktoria Plzen takımını konuk etti.

Barcelona, bu yaz kadrosuna kattığı Robert Lewandowski'nin "hat-trick" yaptığı maçta Viktoria Plzen'i 5-1 gibi farklı bir skorla geçti. Grup maçlarına 3 puanla başlayan İspanyol temsilcisinin diğer gollerini Franck Kessie ve Ferran Torres kaydetti.

Öte yandan Lewandowski, Şampiyonlar Ligi tarihinde üç farklı kulüpte "hat-trick" yapan ilk futbolcu oldu.

34 yaşındaki Polonyalı futbolcu daha önce Borussia Dortmund ve Bayern Münih formalarıyla aynı başarıyı göstermişti.