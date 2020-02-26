Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Chelsea'yi deplasmanda 3-0 mağlup ederken Lewandowski de 11. golünü kaydetti. Polonyalı santrafor Lewandowski, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki 11'inci golünü atarak, krallık yarışında Borussia Dortmundlu Erling Braut Haaland'ı geride bıraktı ve zirveye yerleşti.

Bundesliga'da da fırtına gibi esen tecrübeli golcü, Devler Ligi'nin grup aşamasında 10 gol atmıştı. Gruptaki ilk maç olan Kızılyıldız karşılaşmasında 1 gol atan Polonyalı yıldız, 7-2 sonuçlanan Tottenham mücadelesinde rakip filelere 2 gol birden bırakmıştı. Bayern Münih, üçüncü grup mücadelesinde Olympiakos'a konuk olurken Lewandowski attığı 2 golle takımına 3-2'lik galibiyette 3 puanı getiren isim olmuştu. İkinci Olympiakos maçında 1 gol atan Polonyalı yıldız, Bayern Münih'in 6- 0 kazandığı ikinci Kızılyıldız maçında ise 4 gol birden atmıştı! 31 yaşındaki futbolcu Bundesliga'da da 23 maçta 25 kez rakip fileleri havalandırma başarısı gösterdi.