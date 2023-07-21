Robert Oppenheimer kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü? Robert Oppenheimer hayat hikayesi

Dünya tarihinin unutulmaz isimlerinden biri olan ve 2. Dünya Savaşı'nı bitiren adam olarak bilinen Robert Oppenheimer'ın hayat hikayesi, yönetmen Christopher Nolan tarafından beyaz perdeye uyarlandı. Gün itibariyle ülkemizde de gösterime giren Oppenheimer filmine konu olan Robert Oppenheimer ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

Oppenheimer, 22 Nisan 1904 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyaya geldi. Fizik alanında büyük bir yetenek gösterdi ve 1939'da Berkeley'deki California Üniversitesi'nde profesör olarak görev yapmaya başladı. Daha sonra Princeton Üniversitesi'ne geçerek teorik fizik profesörü oldu.

Robert Oppenheimer (1904-1967), Amerikalı fizikçi ve teorik fizik alanında büyük bir figürdür. İkinci Dünya Savaşı sırasında Manhattan Projesi'nin baş bilim insanı olarak bilinir. Bu proje, Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer silah geliştirme çalışmalarını içeriyordu.

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Oppenheimer'ın en önemli katkılarından biri, kuantum mekaniği ve atom fiziği alanındaki çalışmalarıdır. Özellikle nükleer fizik ve kozmoloji konularında önemli keşifler yapmıştır. Ancak Oppenheimer'ın adı, Manhattan Projesi'nde liderlik yapmasından dolayı en çok bilinir.

Bu projede, atom bombasının geliştirilmesi için büyük çabalar sarf etti. Ancak proje sonucunda Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombalarının insanlık tarihindeki etkileri ve etik sorunları nedeniyle Oppenheimer, sonraki yıllarda projedeki rolüyle ilgili tartışmalara maruz kaldı.