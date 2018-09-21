Robert Redford yürüklere su serpti

Bir süre önce artık oyunculuğu bıraktığını açıklayan Hollwwood'un efsanevi yıldızlarından Robert Redford, “O açıklama bir hataydı” dedi.

Son kez kamera karşısına geçtiğini söylediği The Old Man & The Gun'ın galasında 'emekliliğiyle' ilgi açıklamalar yapan Redford şunları söyledi: “O açıklamayı yapmak bir hataydı. Bir gün emekli olacağım ama bunun hakkında konuşmadan sessizce bir kenara çekilmeliyim. Çünkü bunu konuştuğumda çok yanlış yönlere çekiliyor. Şimdi sadece bu filmime odaklanmak istiyorum...”

82 yaşındaki Oscarlı yıldız, 17 banka soyup 17 kez yakalanan ve 17 kez cezaevinden kaçan bir adamın gerçek öyküsünde uyarlanan The Old Man & The Gun'ı seyircilerin yüzlerinde gülümsemeyle izleyeceğini belirtti: “Çok zor bir dönemden geçiyoruz. Karanlık günler yaşıyoruz. İnsanları biraz olsun neşelendirmek, yüzlerini güldürmek için pozitif şeyler yapmalıyız...



Robert Redford, “Öyleyse bu film sizin son filminiz değil öyle mi?” sorusuna ise, “Buna cevap vermek istemiyorum. Bırakalım devam edip etmeyeceğim gizemini korusun” diye cevap verdi.

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