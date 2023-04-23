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Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

Liverpool'dan ayrılacak olan Brezilyalı yıldız Roberto Firmino için iki ayrı transfer iddiası bulunuyor! İngiliz basını ve Alman basınında çıkan haberler, golcü oyuncu için iki ayrı adres veriyor: Barcelona ve Galatasaray...

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  • Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

    İngiliz basını, Roberto Firmino'nun İspanyol devi Barcelona ile anlaşmaya vardığını iddia etti.  Adı Galatasaray'la anılan Brezilyalı futbolcu için son dönemece girildi. Daily Mail, sambacının Barça'ya gideceğini iddia etti. Alman basını ise favori olarak halen Galatasaray'ı görüyor.

     
  • Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

    Sporx'in aktardığına göre Liverpool ile sezon sonunda bitecek kontratını yenilemeyen ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Brezilyalı golcü Roberto Firmino'nun Barcelona ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
  • Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

    Adı son dönemde Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Firmino, İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre; gelecek sezon Katalan ekibi için oynayacak. 
  • Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

    Alman menajer Jürgen Klopp'un takımda kalmasını istediği oyuncu, kariyerinde yeni bir meydan okuma kararını şimdiden aldı.

     
  • Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

    Darwin Nunez ve Cody Gakpo transferleriyle birlikte aldığı süre azalan Firmino'nun ayrılık kararında bu durumun da etkili olduğu biliniyor. 
  • Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

    20 Mayıs'ta oynanacak Aston Villa maçının ardından Liverpool taraftarlarına veda etmesi beklenen Firmino, Sadio Mane ve Mohamed Salah ile birlikte uzun yıllar unutulmayacak bir ileri üçlü oluşturmuştu. 
  • Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

    Performansıyla Brezilya Milli Takımı'na kadar yükselen deneyimli oyuncu, ülkesi adına çıktığı 55 karşılaşmada rakip fileleri 17 kez havalandırmayı başarmıştı.
  • Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

    Ada basınından bu haberler gelirken Almanlar bu transferde Galatasaray'ın halen favori konumda olduğunu iddia etti. "fussballeuropa. com"un haberine göre; taraflar arasındaki görüşmeler sorunsuz şekilde ilerliyor.
  • Roberto Firmino için iki ayrı iddia: Galatasaray mı Barcelona mı?

    Ancak bu transferde son durum, yaz aylarında belli olacak. Firmino'nun kalitesi ve boşa çıkacak olması sebebiyle birçok takım onun peşinde... 

    Tecrübeli futbolcu ise oynama garantisi istiyor. Bu sayede yeniden Brezilya Milli Takımı'nın kapılarının kendisine açılacağını düşünüyor.

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