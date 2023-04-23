Ancak bu transferde son durum, yaz aylarında belli olacak. Firmino'nun kalitesi ve boşa çıkacak olması sebebiyle birçok takım onun peşinde...

Tecrübeli futbolcu ise oynama garantisi istiyor. Bu sayede yeniden Brezilya Milli Takımı'nın kapılarının kendisine açılacağını düşünüyor.