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Roberto Mancini'den Mihajlovic yorumu: "Bir kardeşimi kaybettim"

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, eski takım arkadaşı Sırp futbol adamı Sinisa Mihajlovic'in hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak "bir kardeşini kaybettiğini" dedi

Roberto Mancini'den Mihajlovic yorumu:
AA

Mancini, futbolculuk kariyerinde Sampdoria ve Lazio'da beraber forma giydiği, Inter'de yardımcı antrenörü olan 30 yıllık dostu Mihajlovic'in dün yaşamını yitirmesinin ardından Corriere dello Sport'a kouştu.

Deneyimli teknik adam, Mihajlovic için "Hayatımızın tüm aşamalarını beraber geçirdik. En azından en önemlilerini birlikte aştık. O benim için bir kardeşti, evet ben bir erkek kardeşimi kaybettim. Çünkü bizimkisi arkadaşlığın ötesindeydi. Bu aslında bu kadar çok duyguyu paylaştığınızda kaçınılmaz bir durum." ifadelerini kullandı.

Mancini, Mihajlovic'i ilk kez 1990-1991’de Kızıl Yıldız'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazandığı yıl gördüğünü ve o dönem forma giydiği Sampdoria’ya alınması gerektiğini yöneticilerine söylediğini aktarırken, "O dönem Roma bizden daha başarılı oldu, onlar aldı ama 2 yıl sonra en nihayet bizim takıma geldi ve büyük maceramız başladı. Sampdoria'da, Lazio'da ve Inter'de çok şey paylaştık. Pek çok şeyi ortak bir yolda kazandı. Sinisa her zaman yanımda oldu, şimdi de olacak." yorumunu yaptı.

Roberto Mancini, 1999'da Lazio'da forma giyerlerken Parma deplasmanında topuğu ile attığı golün kariyerinin en iyi golü olduğunu ve bu golü kendisine Mihajlovic'in attırdığını anlattı.

Mancini, "53 yaşında birinin bu kadar gençken böylesine amansız bir hastalıktan gitmesi hiç adil değil. Sinisa, sahada olduğu gibi son ana kadar aslanlar gibi mücadele etti. Onu her zaman böyle kaya gibi set ve cesur şekilde hatırlayacağım." ifadelerini kullandı.

Futbolda hem oyunculuk hem antrenörlük kariyerinin çok büyük kısmını İtalya’da geçiren Mihajlovic'in vefatı İtalyan basının manşetlerine de yansıdı.

Corriere dello Sport; "Büyük Sinisa güle güle", La Gazzetta dello Sport; "Hoşça kal Mihajlovic. Her zaman Sinisa", Tuttosport; "Büyük Sinisa" ve Il Messaggero da "Savaşcının dersi" manşetleriyle Sinisa Mihajlovic'in vefatını okuyucularına duyurdu.

Bu arada, Roma Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mihajlovic'in naaşının yarın Roma'da taziye ziyaretine açılacağı belirtildi.

Bir süredir lösemi tedavisi gören Mihajlovic dün hayatını kaybetmişti.

Kariyerinde Roma, Sampdoria, Lazio, Inter gibi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarının formasını giyen, Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra, yine İtalya'da Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve son olarak Bologna'da teknik direktörlük yapan Sinisa Mihajlovic'e ilk olarak Temmuz 2019'da lösemi tanısı konulmuş, genç teknik adam aldığı tedavilerle 2020 yılında hastalığı atlattığını açıklamıştı.

Mihajlovic, bu yılın mart ayında o dönem çalıştırdığı Bologna Kulübünde olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyerek "sinsi" olarak tanımladığı hastalığın yeniden nüksettiğini duyurmuştu.

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