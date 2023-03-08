Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Zaniolo bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray'a gitmesini söyledim. Umarım oynar çünkü bu bizim için önemli. Türkiye'ye gitmesi tek olasılıktı." sözlerini kullandı.