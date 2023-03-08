Galatasaray'ın, İtalya'nın Roma ekibinden kadrosuna dahil ettiği Nicolo Zaniolo ülkesinde yeniden gündemde...
İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Il Messaggero'ya verdiği röportajda EURO 2024 Elemeleri'nde İngiltere ve Malta karşılaşmaları öncesinde takımın ofansif yönünden endişe ettiğini söyledi.
Galatasaray'a transfer olan Nicolo Zaniolo ile ilgili de konuşan İtalyan teknik adam, "Zaniolo bana fikrimi sorduğunda ona Galatasaray'a gitmesini söyledim. Umarım oynar çünkü bu bizim için önemli. Türkiye'ye gitmesi tek olasılıktı." sözlerini kullandı.
Galatasaray'ın Roma'dan kadrosuna kattığı Zaniolo, süre aldığı iki hazırlık maçında performansıyla dikkat çekti. İtalyan yıldız, Alanyaspor ve İstanbulspor ile oynanan maçlarda 2 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.
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