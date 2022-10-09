Belçika Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Martinez, Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens ve Fenerbahçe'de oynayan Michy Batshuayi hakkında övgü dolu ifadeler kullandı.

"MERTENS, BELÇİKA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

TRT Spor'a konuşan Roberto Martinez, Mertens'le ilgili, "Mertens, Belçika Milli Takımı için çok önemli. Rolü çok değerli. Galatasaray'ın başarısı için ter döküyor. Soyunma odasında da büyük etkisi var. Kendine yer bulduğu için çok mutluyum. Yakından takip edeceğim." dedi.

"BATSHUAYI ÇOK TEHLİKELİ BİR OYUNCU"

Fenerbahçe forması giyen Michy Batshuayi'nin de birçok farklı özelliği bulunduğuna değinen Martinez, "Farklı oyun stillerine adapte olabilir. Çok tehlikeli bir oyuncu. Her takım için önemli olan bir oyuncu." ifadelerini kullandı.