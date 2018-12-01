"Türkiye VAR sisteminde çok iyi iş çıkarıyor"

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, Türkiye'nin, bu sezon Spor Toto Süper Lig'de ilk kez kullanmaya başlanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminde çok iyi iş çıkardığını belirtti.

Rosetti, UEFA tarafından üçüncüsü düzenlenen VAR kursu için bulunduğu İstanbul'da Türkiye Futbol Federasyonunun ( TFF) TamSaha dergisine açıklama yaptı.

Süper Lig'deki VAR uygulamasını takip ettiğini aktaran eski İtalyan hakem, "Türkiye, bu konuda çok iyi iş çıkarıyor, diyebilirim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ve çalışanları bu uygulamadan pozitif sonuç alabilmek adına çok büyük bir çaba sarf etti ve halen etmekte. Bu zor bir süreç olsa da çok iyi bir şekilde ilerliyoruz. Ancak gelişime her zaman yer olduğunu da belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

TFF'nin Riva'daki VAR Merkezi'nin yanı sıra yüksek kalitede tesisler ve sahalara sahip olduğunu belirten Rosetti, "Türkiye Futbol Federasyonu hakemler için her şeyi yapıyor. Bu yüzden hem VAR merkezinde hem de sahada bu projeyle ilgili çalışmak gerçekten harika." değerlendirmesinde bulundu.

Bir dönem TFF Merkez Hakem Kurulunun danışmanlığını da yapan Roberto Rosetti, VAR'ın UEFA'nın organizasyonlarında da kullanılması çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi bu uzun bir süreç. Ancak bu tip bir uygulamayı hayata geçirebilmek için öncelikli olarak kaliteli hakemlere ihtiyacınız var ve çok çalışmanız gerekiyor. Saatler süren eğitimlerle Video Yardımcı Hakem'in hangi durumlarda müdahale edeceğini net bir şekilde tanımlayarak tutarlı yaklaşım sergilemeniz gerekiyor. Bunun için yoğun çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2018 Dünya Kupası'nda merkezi sistemle çalışmıştık. Örneğin İtalya'da merkezi sistem yok. Türkiye ise merkezi sistemle çalışan ülkeler arasında yer alıyor. Bu sistemin kusursuz biçimde işlemesinin VAR projesinde yer alan tüm aktörlerin kalitesine bağlı olduğunu da belirtmek isterim."

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