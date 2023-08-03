Roberto Soldado'dan veda kararı!

Roberto Soldado, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla futbolu bıraktığını duyurdu.

38 yaşındaki İspanyol oyuncu, "Bugün 21 yıllık kariyerime son noktayı koyuyorum. Gerçekleşeceğini ve bu kadar uzun süreceğini hiç düşünmediğim bir hayale de son veriyorum. Bu yolculukta bana eşlik eden takım arkadaşlarıma, dostlarıma, aileme, antrenörlerime ve taraftarlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli isim, 2017/2018 sezonu öncesi Villarreal'den Fenerbahçe'ye transfer oldu. İki sezon sarı lacivertli formayı giyen yıldız oyuncu 59 maçta 19 gol atarken 11 kez de asist yaptı.

Soldado kariyerinde Real Madrid, Valencia, Getafe, Tottenham, Granada ve Levante gibi takımlarda forma giydi.